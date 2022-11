Réveillon Saint Sylvestre 2022 Le Teich Le Teich Catégories d’évènement: Gironde

Gironde EUR 130 130 Le réveillon de la Saint-Sylvestre est de retour : 31 décembre à partir de 20h00 – salle polyvalente du Teich.

Soirée animée par l’orchestre Myriam. Repas dansant jusqu’à l’aube.

Réservation obligatoire : Bulletin de réservation sur le site www.comitedesfetesleteich.fr ou à la permanence du comité des fêtes le mardi de 16h à 18h ainsi qu’à l’accueil de l’Office de tourisme du Teich. Comité des Fêtes et de la Culture du Teich Comité des Fêtes du Teich

