Le Teich

Reveillon Saint Sylvestre 2021 Le Teich, 31 décembre 2021, Le Teich. Reveillon Saint Sylvestre 2021 2021-12-31 20:00:00 – 2021-12-31 Salle polyvalente 64 Avenue de la Côte d’Argent

Le Teich Gironde Le Teich 110 EUR Repas dansant jusqu’à l’aube organisé par le comité des Fêtes et de la culture du Teich animé par l’orchestre King Kool.

Réservation obligatoire : Bulletin de réservation sur le site www.comitedesfetesleteich.fr ou à l’accueil de l’Office de tourisme du Teich Repas dansant jusqu’à l’aube organisé par le comité des Fêtes et de la culture du Teich animé par l’orchestre King Kool.

Réservation obligatoire : Bulletin de réservation sur le site www.comitedesfetesleteich.fr ou à l’accueil de l’Office de tourisme du Teich +33 5 56 22 68 55 Repas dansant jusqu’à l’aube organisé par le comité des Fêtes et de la culture du Teich animé par l’orchestre King Kool.

Réservation obligatoire : Bulletin de réservation sur le site www.comitedesfetesleteich.fr ou à l'accueil de l'Office de tourisme du Teich

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Le Teich Autres Lieu Le Teich Adresse Salle polyvalente 64 Avenue de la Côte d'Argent Ville Le Teich lieuville 44.63553#-1.02148