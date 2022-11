Réveillon Saint-Julien-en-Born, 31 décembre 2022, Saint-Julien-en-Born.

Réveillon

Salle des fêtes Saint-Julien-en-Born Landes

2022-12-31 – 2022-12-31

Saint-Julien-en-Born

Landes

Saint-Julien-en-Born

Repas et soirée dansante animée par FestiDJ.

Menu :

Soupe de Champagne, ses toasts et ses tapas

Foie gras aux mangues

Filet de sole sauce dieppoise

Trou landais

Filet de bœuf et légumes

Salade, fromage

Dessert

Tarif : 60€/personne pour les adhérents à l’amicale des Tustem Hardits; 65 €/personne pour les non adhérents.

Sur inscription au 06 32 51 31 27 avant le 11 décembre.

+33 6 32 51 31 27 Tustem Hardits

Saint-Julien-en-Born

