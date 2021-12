Réveillon prestige Saint-Sylvestre-sur-Lot, 31 décembre 2021, Saint-Sylvestre-sur-Lot.

Réveillon prestige Saint-Sylvestre-sur-Lot

2021-12-31 – 2021-12-31

Saint-Sylvestre-sur-Lot Lot-et-Garonne Saint-Sylvestre-sur-Lot

EUR 145 145 Le Stelsia organise un réveillon prestige avec une soirée Cabaret pour fêter la nouvelle année !

Apéritif avec animations (huîtres, saumon gravelax et fumé).

Dîner spectacle à la Palmeraie : amuse-bouche, escalope de foie-gras de canard poêlée, pomme et coing confis, pain d’épices, jus corsé, ballotin de pintade chaponnée façon lièvre à la royale, mousseline truffée, secret d’un fromage, alliance mandarine, pain d’épices et gingembre, mignardises et boissons comprises.

+33 5 53 01 14 86

stelsia

Saint-Sylvestre-sur-Lot

dernière mise à jour : 2021-12-20 par