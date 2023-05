Concours de Belote Salle des fêtes, 20 mai 2023, Réveillon.

La Joyeuse Réveillonnaise organise un concours de belote.

Inscription sur place – ouvert à tous

De nombreux lots « de viande »

Buvette et pâtisseries

Goûter et verre de l’amitié offert

Concours suivi d’une soirée coq au vin

Participation : 18€ sans les boissons

Réservation avant le lundi 15 mai 2023.

2023-05-20 à 13:30:00 ; fin : 2023-05-20 . .

Salle des fêtes

Réveillon 61400 Orne Normandie



The Joyeuse Réveillonnaise organizes a belote contest.

Registration on site – open to all

Many « meat » prizes

Refreshments and pastries

Snack and glass of friendship offered

Competition followed by a coq au vin evening

Participation : 18? without drinks

Reservation before Monday May 15, 2023

La Joyeuse Réveillonnaise organiza un concurso de belote.

Inscripción in situ – abierta a todos

Numerosos premios de « carne

Refrescos y bollería

Se ofrece un aperitivo y una copa de amistad

Concurso seguido de una velada de coq au vin

Participación : 18? sin bebidas

Reserva antes del lunes 15 de mayo de 2023

Die Joyeuse Réveillonnaise organisiert einen Belote-Wettbewerb.

Anmeldung vor Ort – offen für alle

Zahlreiche « Fleisch »-Lose

Getränk und Gebäck

Imbiss und Glas der Freundschaft angeboten

Wettbewerb mit anschließendem Coq au Vin-Abend

Teilnahmegebühr: 18? ohne Getränke

Reservierung vor Montag, dem 15. Mai 2023

Mise à jour le 2023-05-12 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme