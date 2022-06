Réveillon Marseille 4e Arrondissement Marseille 4e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Un soir de réveillon, une professeure de philosophie est interrogée par un policier des services secrets persuadé de sa participation à un attentat terroriste. L’ombre de la Fraction Armée Rouge ou d’Action directe passe sur leur confrontation qui évoque aussi les derniers attentats des djihadistes.



Spectacle dans le cadre de scènesdocu, la semaine du théâtre documentaire Spectacle dans le cadre de scènesdocu, la semaine du théâtre documentaire. http://www.theatredeschartreux.fr/ Aniel kelhlmann

