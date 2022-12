Réveillon La Celle-Dunoise La Celle-Dunoise La Celle-DunoiseLa Celle-Dunoise OT de Dun le Palestel Catégories d’évènement: Creuse

2022-12-31 19:00:00 – 2022-12-31 23:59:00

La Celle-Dunoise

réservations nécessaires avant le 29 décembre: – 06 85 81 92 41 – 06 81 56 47 13. Pour terminer 2022 et commencer ensemble l’année 2023, retrouvons nous à la Maison d’Icelle. Au programme: être ensemble et partager musique, poésie, lectures, chansons, jeux, danses dans la gaité et la simplicité. Une assiette festive et gourmande sera proposée: Prix libre et conscient sachant que le prix de revient pour la Maison d’Icelle est de 6 euros. Les desserts seront partagés et préparés par les convives: chacun·e aura à cœur de préparer quelques douceurs. La Maison d’Icelle vous accueillera à partir de 19h. 18 rue des Pradelles La Celle-Dunoise La Celle-Dunoise

