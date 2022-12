Réveillon Insolite – dîner spectacle Blond Blond BlondBlond Catégories d’évènement: Blond Blond

Haute-Vienne Blond Haute-Vienne Blond Au Centre équestre des Hauts de Blond – Bachellerie. Tarifs : de 130 à 140€/personne, de 85 à 95€/ enfant de 6 à 12 ans, gratuit pour les enfants de moins de 6 ans. Possibilité de réserver des tables de 1 à 20 personnes. Centre équestre des Hauts de Blond : 06 76 06 50 70 / juliehautsdeblond@gmail.com Le Domaine des Hauts de Blond vous entraine dans un dîner-spectacle inoubliable dans un manège couvert, chauffé et décoré pour l’occasion.

Au programme :

Un show équestre de haute volée Avec Jérôme Sefer, Benjamin Violet, Sylvain Albella, Paulo de Oliveira, Alexandra Beuret, découvrez la magnificence et la confiance mutuelle époustouflante du duo cavalier/monture qui vont danser encore… Pour le plaisir des yeux et des oreilles. Numéros de voltige, voltige cosaque, dressage, liberté, feu et plein de surprises…

Un savoureux repas de fête concocté par Thierry Léger, restaurateur gérant de l’institution locale « Chez Boulette » (possibilité de plats végétariens et sans gluten)

Une soirée magique – un magicien sera présent pour vous éblouir. Blond Blond

