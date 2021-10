Artalens-Souin Artalens-Souin Artalens-Souin, Hautes-Pyrénées Réveillon Insolite dans un Igloo Artalens-Souin Artalens-Souin Catégories d’évènement: Artalens-Souin

Hautes-Pyrénées

Réveillon Insolite dans un Igloo Artalens-Souin, 30 décembre 2021, Artalens-Souin. Réveillon Insolite dans un Igloo 2021-12-30 – 2022-01-01 Parc de Loisirs du Hautacam ARTALENS-SOUIN

Artalens-Souin Hautes-Pyrénées Artalens-Souin EUR 365 Niveau facile : marche 4h Durée 3 jours / 2 nuits

Portage : vos affaires du jour Hébergement : Refuge de la grange de Holle – votre Igloo le soir du réveillon Idée insolite à découvrir +33 6 70 02 13 69 Niveau facile : marche 4h Durée 3 jours / 2 nuits

Portage : vos affaires du jour Hébergement : Refuge de la grange de Holle – votre Igloo le soir du réveillon dernière mise à jour : 2021-10-18 par

Détails Catégories d’évènement: Artalens-Souin, Hautes-Pyrénées Autres Lieu Artalens-Souin Adresse Parc de Loisirs du Hautacam ARTALENS-SOUIN Ville Artalens-Souin lieuville 42.73593#-0.02022