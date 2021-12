salle des fêtes,Aime (73) Réveillon Folk – Salle interdite, soirée annulée salle des fêtes,Aime (73)

Réveillon Folk – Salle interdite, soirée annulée salle des fêtes,Aime (73), 31 décembre 2021, . Réveillon Folk – Salle interdite, soirée annulée

salle des fêtes, Aime (73), le vendredi 31 décembre à 20:30

Notre réveillon Folk est devenu au fil des ans le rendez-vous festif incontournable de la St Sylvestre ! L’édition 2021 permettra de découvrir Mind le Gop en trio et nous aurons le grand plaisir de recevoir à nouveau un habitué des évènements de Folkmiouse : Benoit nous revient avec le Duo Roblin-Pacher ! L’inscription préalable est obligatoire, suivant les modalités détaillées sur notre site : [www.folkmiouse.org](https://www.folkmiouse.org/evenements/57-reveillon-folk) **Le nombre de places est limité et les mesures sanitaires en vigueur seront appliquées.** *source : événement [Réveillon Folk – Salle interdite, soirée annulée](https://agendatrad.org/e/35009) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

35€ / 25€ / 10€

avec Duo Roblin Pacher + Mind le Gop Trio salle des fêtes,Aime (73) Salle des fêtes AIME salle des fêtes, 73210 Aime, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-31T20:30:00 2021-12-31T04:00:00

Détails Autres Lieu salle des fêtes,Aime (73) Adresse Salle des fêtes AIME salle des fêtes, 73210 Aime, France lieuville salle des fêtes,Aime (73)