2022-12-31 – 2022-12-31

Haute-Loire Beaux EUR 55 55 Venez fêter le Réveillon de la Saint-Sylvestre dans une ambiance festive, chaleureuse et familiale, autour d’un délicieux Buffet dinatoire, boissons incluses. comiteanimationdebeaux@gmail.com +33 6 04 07 95 34 Sous Chapiteau chauffé A côté de la Salle Polyvalente Beaux

