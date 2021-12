Collonges-la-RougeCollonges-la-Rouge Collonges-la-Rouge Collonges-la-Rouge Collonges-la-Rouge, Corrèze Réveillon et Jour de l’An au Maraîcher Collonges-la-Rouge Collonges-la-Rouge Collonges-la-RougeCollonges-la-Rouge Catégories d’évènement: Collonges-la-Rouge

31 décembre 2021, Collonges-la-Rouge

2021-12-31 – 2022-01-01

Menu festif :

Amuses bouches & punch ou coupe de Gaillac

Truite en gravelax parfumée aux betteraves

Foie gras, chutney d’oignons, brioche perdue

Canard à la vanille, pommes duchesse, légumes de saison

Trou Corrézien: eau de vie, sorbet

Assiette de fromages

Entremet poires, noix, chocolat Le Maraîcher vous concocte un repas de fête avec foie gras, truite fumée, canard et autres produits du terroir.

Pour apporter un peu de chaleur, et parce que la cheffe est créole, nous apportons des touches tropicales à chaque étape de la soirée, dans les assiettes et sur la piste de danse.

Repas épicé à vos souhaits, venez nombreux avec vos plus belles tenues fleuries.

Le 31 décembre de 19h00 à 02h00.

