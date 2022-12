Réveillon et jour de l’an à Loubressac Loubressac Loubressac Loubressac Catégories d’évènement: Lot

2022-12-31

Loubressac
119 EUR Menu en 7 intensions servi en accord avec mets et vins. L'instant partagé, autour d'un bar à huîtres et verre de vin

Rubis vendôme, mise en bouche

Boules orphiques, langue de boeuf et foie gras

Déclinaison homard bleu, piècé, laqué, soufflé

Cuissot de cerf français, rôti à la broche, garniture aux fruits d’hiver

Fromages frais de chèvre sur cuir de carotte

Patience… l’inspiration des fêtes. Le 354 vous propose un menu et une soirée de réveillon.

Animation musicales jazz et clarinette.

Réservation et tenue de gala obligatoires. +33 5 36 08 08 00 rtl.fr

