Réveillon et déjeuner de Noël au Jardin Mazarin Aix-en-Provence, 24 décembre 2021, Aix-en-Provence.

Réveillon et déjeuner de Noël au Jardin Mazarin Jardin Mazarin 15 Rue Du 4 septembre Aix-en-Provence

2021-12-24 – 2021-12-25 Jardin Mazarin 15 Rue Du 4 septembre

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

50 50 // Menu //



● Terrine de Noël, foie gras maison mi-cuit et pommes, pain d’épice maison

ou

● Fraicheur de crabe et avocat, mayonnaise au curry thaï et gelée de yuzu

************************************

● Raviolis noirs aux écrevisses et langoustines poêlées à l’orange

ou

● Roulade de chapon farci aux marrons, foie et truffes, millefeuille de topinambour

************************************

● Le véritable pain perdu, glace caramel beurre salé et crème anglaise au Prosecco

Le Jardin Mazarin propose pour les 24 et 25 décembre, midi et soir un menu festif !

+33 4 42 66 05 31 https://www.jardinmazarin.com/

