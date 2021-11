Réveillon électronique au château de Duras Duras, 31 décembre 2021, Duras.

Réveillon électronique au château de Duras Duras

2021-12-31 22:30:00 – 2021-12-31 06:00:00

Duras 47120

EUR 41 41 Venez passer avec nous une nuit au château dans un décor extraordinaire pour fêter ensemble le passage à la nouvelle année.

C’est en toute exclusivité que le château et la Salle des Maréchaux nous ouvriront leurs portes pour une nuit inoubliable.

Nos reines des platines vous feront vibrer et danser au rythme du dark disco et de l’acid techno en passant par la house et la melodic.

Osez le déguisement, apportez vos sourires, nos puissants jeux de lumières hauts en couleurs les feront rayonner dès l’ouverture du bal avec, dans l’ordre de passage, les enchanteresses Eva Peel, Psy KDlice, Milla Voscat, Miss Tick et MZA, le tout accompagné d’un système son de pointe.

Navettes A/R gare de Marmande/Château de Duras

La capacité étant limitée nous vous conseillons vivement de réserver.

Durassic festival

Duras

