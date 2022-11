RÉVEILLON DU NOUVEL AN – SAINTE GEMME LA PLAINE Sainte-Gemme-la-Plaine Sainte-Gemme-la-Plaine Catégories d’évènement: Sainte-Gemme-la-Plaine

Vendée

RÉVEILLON DU NOUVEL AN – SAINTE GEMME LA PLAINE
31 décembre 2022

10, rue de l'aumônerie
Manoir Le Mingreaud
Sainte-Gemme-la-Plaine
Vendée

2022-12-31 – 2022-12-31

Manoir Le Mingreaud 10, rue de l’aumônerie

Sainte-Gemme-la-Plaine

Réveillon du 31 animé par le Groupe Giban

Au menu :

Pétillant et ses amuse-papilles

Tiramisu d’avocat et ses crevettes

Canard confit sauce aux champignons OU Sanglier de nos chasseurs et ses petits légumes en farandole

Assiette de 3 fromages

Dessert de la Saint-Sylvestre Venez fêter la Saint Sylvestre ! https://www.manoirlemingreaud.net/ Manoir Le Mingreaud 10, rue de l’aumônerie Sainte-Gemme-la-Plaine

