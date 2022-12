REVEILLON DU NOUVEL AN Saint-Marc-à-Frongier Saint-Marc-à-Frongier Saint-Marc-à-FrongierSaint-Marc-à-Frongier OT Aubusson-Felletin Catégories d’évènement: Creuse

Saint-Marc-à-Frongier Saint-Marc-à-Frongier

REVEILLON DU NOUVEL AN Saint-Marc-à-Frongier, 31 décembre 2022

2022-12-31 21:00:00 21:00:00 – 2022-12-31 23:59:00 23:59:00

Menu 65 € / personne comprenant apéritif, un verre de vin au choix à chaque plat, une coupe de Champagne, cotillons

– Début du service à 21h … au bout de la nuit soupe à l’oignon

– Animation par Lucky Night toutes danses et nouveautés

– Paiement à la réservation

– Renseignements et réservations à partir du 10 novembre au 06 85 86 54 00 et 05 55 67 73 57 —————– MENU —————–

Marquisette et son trio d’amuse-bouche

——————————————–

Gravlax de saumon sauce vierge

——————————————–

Dos de cabillaud embeurré de chou rouge

Orange grillée au riz pilaf

——————————————–

Veau du Limousin sauce aux cèpes

Gratin de Crozets au sarrasin

Gnocchi à la châtaigne et petits légumes de saison

——————————————–

Farandole de nos provinces

——————————————–

Dacquoise noisette ganache chocolat au lait

——————————————–

Café

