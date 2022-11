RÉVEILLON DU NOUVEL AN – MOUTIERS SUR LE LAY Moutiers-sur-le-Lay Moutiers-sur-le-Lay Catégories d’évènement: Moutiers-sur-le-Lay

Vende Moutiers-sur-le-Lay La Grange ayant été créée il y a 50 ans, elle a accueilli pendant toutes ces années des mariages, vos mariages. Nous souhaitons y célébrer, à l’occasion du nouvel an, les noces d’Or !

Pour l’occasion, venez vous amuser et profiter du repas bistronomique élaboré par Therry Reveleau.

L’animation sera assurée par Sonorisatyon85. Au menu :

Vin d’honneur

Sept joyeuses mises en route pour faire connaissance

Mitonné de joue de bœuf à la mandarine confite, foie gras et polenta aux morilles

Buffet de fromages de chez nous

Duo de choc de saison

Brioche de minuit

Réservations avant le 15 Décembre Venez fêter la Saint Sylvestre ! contact@lagrangedulay.fr https://lagrangedulay.fr/

