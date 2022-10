Réveillon du Nouvel An Meistratzheim Meistratzheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Meistratzheim

Réveillon du Nouvel An Meistratzheim, 31 décembre 2022, Meistratzheim. Réveillon du Nouvel An

rue de la Schifflach Meistratzheim Bas-Rhin

2022-12-31 19:00:00 – 2022-12-31 Meistratzheim

Bas-Rhin Meistratzheim EUR La soirée du nouvel an organisée par l’US Meistratzheim Football est de retour après 2 ans d’absence !

Elle sera animée comme à son habitude par l’excellent orchestre Jean-Georges.

Au menu : apéritif royal – escalope de foie gras poêlé sur son feuilleté aux champignons des bois – filet de veau à la crème de basilic et ses légumes du maraîcher accompagné de pommes duchesses – bonnes senteurs de notre pays – gourmandise de la Saint-Sylvestre – sorcier du Brésil et son disciple – soupe à l’oignon. Tarif : 74€ par personne. Sur inscription auprès de Marc Neumann – coupon réponse sur PDF à télécharger. Renseignements au 06 13 22 69 01 de 18h à 20h30. L’US Meistratzheim Football vous invite à sa soirée du nouvel an animée par l’Orchestre Jean-Georges. Inscrivez vous vite ! +33 6 13 22 69 01 Meistratzheim

dernière mise à jour : 2022-10-13 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Meistratzheim Autres Lieu Meistratzheim Adresse rue de la Schifflach Meistratzheim Bas-Rhin Ville Meistratzheim lieuville Meistratzheim Departement Bas-Rhin

Meistratzheim Meistratzheim Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meistratzheim/

Réveillon du Nouvel An Meistratzheim 2022-12-31 was last modified: by Réveillon du Nouvel An Meistratzheim Meistratzheim 31 décembre 2022 Bas-Rhin Meistratzheim rue de la Schifflach Meistratzheim Bas-Rhin

Meistratzheim Bas-Rhin