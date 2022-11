Réveillon du nouvel an Lévignac-de-Guyenne, 31 décembre 2022, Lévignac-de-Guyenne.

Réveillon du nouvel an

Lévignac-de-Guyenne Salle des fêtes Lévignac-de-Guyenne Lot-et-Garonne Salle des fêtes Lévignac-de-Guyenne

2022-12-31 – 2022-12-31

Salle des fêtes Lévignac-de-Guyenne

Lévignac-de-Guyenne

Lot-et-Garonne

EUR 55 55 L’association le bouquet des milles fleurs et la municipalité de Lévignac de Guyenne organisent le 31 décembre la Nuit de la Saint Sylvestre. Pour l’occasion, les bénévoles vous ont concocté un menu de rêve pour que vous puissiez profiter de cet instant avant la nouvelle année.

Au MENU : Apéritif et ses amuses-bouches

Assiette de la mer

Sauté de sanglier à la provençale, écrasé de pommes de terre

Trou normand

Farandole de fromages et délice de l’escargot

Tiramisu

Vins compris – Crément – Café et pruneaux

Cotillons et ambiance dansante assurés par Ambiance 2000.

Soupe à l’oignon dans la nuit !

Les places sont limitées, alors n’hésitez pas à réserver dès maintenant.

+33 6 61 81 46 06 Comité d’animation du village

Lévignac de Guyenne

dernière mise à jour : 2022-11-22 par