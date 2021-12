Hauts de Bienne Hauts de Bienne Hauts de Bienne, Jura Réveillon du Nouvel An – L’Auberge des Forgerons Hauts de Bienne Hauts de Bienne Catégories d’évènement: Hauts de Bienne

Réveillon du Nouvel An – L'Auberge des Forgerons Auberge des Forgerons 142 rue du Faubourg – La Mouille Hauts de Bienne

2021-12-31

Hauts de Bienne Jura Hauts de Bienne EUR 70 Un menu du Jour de l’An vous est proposé. Soirée déguisé. Venez avec votre plus beau déguisement. Coupe de Marquisette et ses amuse-bouche ***** Foie gras de canard au cognac, confiture de figue, compotée d’oignons au vin rouge ***** Duo de truites et saumon fumé ** Trou Jurassien ** Filet de St-Pierre sur son lit de poireaux. Sauce beurre blanc et Savagnin ***** Filet de bœuf sauce au trousseau et son gratin franc-comtois *****

Assiette de fromage *****

Réservation obligatoire +33 9 88 36 48 05 https://www.auberge-des-forgerons.fr/

Assiette de fromage *****

Réservation obligatoire

