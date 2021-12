Bellefontaine Bellefontaine Bellefontaine, Jura Réveillon du Nouvel An – La Chaumière Bellefontaine Bellefontaine Catégories d’évènement: Bellefontaine

Jura

Réveillon du Nouvel An – La Chaumière Bellefontaine, 31 décembre 2021, Bellefontaine. Réveillon du Nouvel An – La Chaumière Routes des Fontaines Hôtel-Restaurant La Chaumière Bellefontaine

2021-12-31 – 2021-12-31 Routes des Fontaines Hôtel-Restaurant La Chaumière

Bellefontaine Jura 16 EUR Un menu du Jour de l’An vous est proposé avec animation musicale (non dansante) Cocktail de Bienvenue

Amuse-bouche

*****

Foie gras de canard et magret fumé, macaron au chutney de fruits secs

*****

Suprême de volaille aux Morilles et vin jaune

Purée e pommes de terre vitelotte

Flan de légumes

*****

Duo de fromages Comtois

*****

Entremets mangue / chocolat Gianduja Menu enfant Mousson de canard

****

Escalope jurassienne

****

Brownies chocolat caramel Réservation obligatoire – Attention le nombre de place est limité !

dernière mise à jour : 2021-12-20 par

Détails Catégories d’évènement: Bellefontaine, Jura Autres Lieu Bellefontaine Adresse Routes des Fontaines Hôtel-Restaurant La Chaumière Ville Bellefontaine lieuville Routes des Fontaines Hôtel-Restaurant La Chaumière Bellefontaine