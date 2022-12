Réveillon du nouvel an Gentioux-Pigerolles Gentioux-Pigerolles Gentioux-PigerollesGentioux-Pigerolles Lac de Vassivière Catégories d’évènement: Creuse

Creuse Gentioux-Pigerolles Gentioux-Pigerolles Rdv à La Colombe le 31 à 20h. Tarif 49€ pp hors boissons. Sur réservation 05 55 83 72 42 La Colombe… pour un bel envol vers 2023 !

Il suffit de passer la porte pour plonger dans une ambiance soignée, cosy et chaleureuse, l’accueil y est souriant et efficace. Un menu à la fois raffiné, en toute simplicité ou tout est fait maison.

A menu :

Carpaccio de coquilles St Jacques / Crème de citron vert / Radis daikon & Bisque de Homard Royal

Boeuf wellington / Sauce au Porto / Croquines aux Airelles

Biscuit Coco/ Crème de Citron vert / Fruits Rouges / Eclats de chocolat blanc

Tête de moine

Pour accompagner ce menu, une sélection de vins nature de Romain Bouteilles Gentioux-Pigerolles Gentioux-Pigerolles

