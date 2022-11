Réveillon du nouvel an – Extravagance Notre-Dame-d’Oé Notre-Dame-d'Oé Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Réveillon du nouvel an – Extravagance

17 Rue René Cassin Notre-Dame-d'Oé Indre-et-Loire

2022-12-31 20:30:00 – 2022-12-31 04:00:00

Indre-et-Loire Notre-Dame-d’Oé 190 EUR 190 Un réveillon royal et festif dans la salle mythique de l‘Extravagance. Laissez-vous transporter par la splendeur du lieu, l’excellence de l’accueil et un dîner gourmand. À l’apogée des 12 coups de minuit, début de la Revue «Audace !» Un réveillon royal et festif dans la salle mythique de l‘Extravagance. Laissez-vous transporter par la splendeur du lieu, l’excellence de l’accueil et un dîner gourmand. À l’apogée des 12 coups de minuit, début de la Revue «Audace !» contact@extravagance.fr +33 2 47 86 01 57 https://www.extravagance.fr/spectacles-thematiques/ Tours Val de Loire Tourisme

Catégories d'évènement: Indre-et-Loire, Notre-Dame-d'Oé

