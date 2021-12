Creissan Creissan Creissan, Hérault REVEILLON DU NOUVEL AN Creissan Creissan Catégories d’évènement: Creissan

Hérault

REVEILLON DU NOUVEL AN Creissan, 31 décembre 2021, Creissan. REVEILLON DU NOUVEL AN Creissan

2021-12-31 – 2021-12-31

Creissan Hérault Creissan Repas spectacle et cabaret dansant avec Kapucine et ses filles

Soirée déguisée pour ceux qui le souhaitent, menu complet (voir image), réservation recommandée avant le 23 décembre)

Tarif : 80€ la soirée, organisée par les Ch’tis en Canal Lirou Repas spectacle et cabaret dansant Repas spectacle et cabaret dansant avec Kapucine et ses filles

Soirée déguisée pour ceux qui le souhaitent, menu complet (voir image), réservation recommandée avant le 23 décembre)

Tarif : 80€ la soirée, organisée par les Ch’tis en Canal Lirou Creissan

dernière mise à jour : 2021-12-13 par OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN

Détails Catégories d’évènement: Creissan, Hérault Autres Lieu Creissan Adresse Ville Creissan lieuville Creissan