Réveillon du Nouvel An avec le comité des fêtes Eysus Eysus Eysus Catégories d’évènement: Eysus

Pyrénées-Atlantiques

Réveillon du Nouvel An avec le comité des fêtes Eysus, 31 décembre 2022, Eysus Eysus. Réveillon du Nouvel An avec le comité des fêtes Salle des fêtes Eysus Pyrénées-Atlantiques

2022-12-31 – 2022-12-31 Eysus

Pyrénées-Atlantiques Eysus EUR 60 60 Le comité des fêtes organise un réveillon dansant pour la Saint-Sylvestre, avec un repas.

Au menu : salade landaise et son toast de foie gras – saumon à l’oseille – tournedos sauce échalote et ses légumes – fromage de brebis – profiteroles – café et vin inclus.

Bouteille de champagne en supplément.

Repas confectionné par Chabanne Michel, traiteur.

Soirée animée par Christysound.

Sur inscription. Réservation à payer au moment de l’inscription. Le comité des fêtes organise un réveillon dansant pour la Saint-Sylvestre, avec un repas.

Au menu : salade landaise et son toast de foie gras – saumon à l’oseille – tournedos sauce échalote et ses légumes – fromage de brebis – profiteroles – café et vin inclus.

Bouteille de champagne en supplément.

Repas confectionné par Chabanne Michel, traiteur.

Soirée animée par Christysound.

Sur inscription. Réservation à payer au moment de l’inscription. +33 7 70 16 84 65 Comité des fêtes d’Eysus

Eysus

dernière mise à jour : 2022-12-23 par

Détails Catégories d’évènement: Eysus, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Eysus Adresse Salle des fêtes Eysus Pyrénées-Atlantiques Ville Eysus Eysus lieuville Eysus Departement Pyrénées-Atlantiques

Eysus Eysus Eysus Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/eysus-eysus/

Réveillon du Nouvel An avec le comité des fêtes Eysus 2022-12-31 was last modified: by Réveillon du Nouvel An avec le comité des fêtes Eysus Eysus 31 décembre 2022 Eysus Eysus, Pyrénées-Atlantiques Pyrénées-Atlantiques Salle des fêtes Eysus Pyrénées-Atlantiques

Eysus Eysus Pyrénées-Atlantiques