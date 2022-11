Reveillon du Nouvel An à Berrien. Berrien Berrien Catégories d’évènement: Berrien

Finistère

Reveillon du Nouvel An à Berrien. Berrien, 31 décembre 2022, Berrien. Reveillon du Nouvel An à Berrien.

Berrien Finistère

2022-12-31 – 2022-12-31 Berrien

Finistère Berrien Finistère Venez vous amuser pour le réveillon du Nouvel an à Berrien. Berrien Animation, vous propose un dîner dansant à partir de 20h00. 50€ par personne. Renseignements et réservations au 06 80 27 39 58 au 06 02 07 39 32 ou au 06 21 43 72 14. Berrien

dernière mise à jour : 2022-11-22 par OT MONTS D’ARREE – YEUN ELEZ

Détails Catégories d’évènement: Berrien, Finistère Autres Lieu Berrien Adresse Berrien Finistère OT MONTS D'ARREE - YEUN ELEZ Ville Berrien lieuville Berrien Departement Finistère

Berrien Berrien Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/berrien/

Reveillon du Nouvel An à Berrien. Berrien 2022-12-31 was last modified: by Reveillon du Nouvel An à Berrien. Berrien Berrien 31 décembre 2022 Berrien Berrien Finistre OT MONTS D'ARREE - YEUN ELEZ Finistre

Berrien Finistère