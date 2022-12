Réveillon du Jour de l’An – Maison du Revermont Beaufort-Orbagna Beaufort-Orbagna Catégories d’évènement: Beaufort-Orbagna

Réveillon du Jour de l'An – Maison du Revermont Beaufort-Orbagna, 31 décembre 2022

Jura EUR 76 La Maison du Revermont vous propose une soirée gourmande et festive pour la nouvelle année. Réveillon dansant avec Jura Free’Sons Menu du Réveillon Amuses-bouches

Mini-macaron au chocolat – Foie gras de canard maison *** Saint-Jacques, crème de langoustines – ravioles de petits légumes. *** Trou jurassien *** Noisette de cerf en carbonnade *** Surprises des Iles Sur réservation – Tarif : 76€ +33 3 84 25 12 82 https://www.restaurant-lamaisondurevermont.com/ Restaurant Maison du Revermont 23 Route Nationale Beaufort-Orbagna

