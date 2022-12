Réveillon du jour de l’An Dun-les-Places Dun-les-Places Dun-les-Places Catégories d’évènement: Dun-les-Places

Réveillon du jour de l'An, 31 décembre 2022, Au Chalet du Montal, Dun-les-Places, Nièvre

2022-12-31

30 EUR
Apéritif : Cocktail maison

Petite mise en bouche

Noix de St Jacques fondue de poireaux et chorizo

Dos de cabillaud sauce poivrons, haricots verts et tomates cerises au basilic

Trou Bourguignon

Filet de veau avec sauce forestière, petites patates préparées dans le beurre à l’ail persillé

Plateau de fromages /fromage blanc avec ses accompagnements

Dessert, café

Pause de minuit : Une coupe de crémant offerte et feu d’artifice offert

Réservation avant le 26 décembre +33 3 86 84 62 77

