2022-12-31 20:00:00 – 2022-12-31

Drôme EUR 75 75 Le Comité des Fêtes organisera son traditionnel réveillon du Nouvel An le 31 décembre.

Animé par le DJ Chris.

Attention, le nombre de places est limité. Inscription obligatoire +33 7 68 27 15 42 Portes-lès-Valence

