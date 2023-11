Réveillon du 31 : karaoké et dîner dansant pour célibataires China town belleville Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Réveillon du 31 : karaoké et dîner dansant pour célibataires China town belleville Paris, 31 décembre 2023, Paris. Le dimanche 31 décembre 2023

de 19h30 à 05h00

.Public adultes. A partir de 35 ans. Jusqu’à 65 ans. payant Réservation obligatoire au 0145545652 avec prépaiement par chèque bancaire de 119€/pers. A adresser avant le 15/12 après cette date 139€ à l’ordre de Nouvelle

Dimension : Nouvelle dimension 32 rue du Col. P. Avia 75015 PARIS Offrir des opportunités aux personnes seules de montrer leur talent de chanteur et de rencontrer des nouveaux amis autour d’une bonne table festive. Quel est le programme ? China Town Belleville est un restaurant de gastronomie asiatique,

chinoise, japonaise, taiwanaise dans son format de buffet à volonté, a partir

de 21h30 China Town se transforme en karaoké, les jours de fêtes une soirée

dansante avec DJ animateur jusqu’à 5h. Bienvenue au China Town de Belleville, l’un des plus grands et plus

anciens karaokés de Paris. Il attire depuis 30 ans chanteurs anonymes, danseurs

& danseuses. Le tout sous la houlette de Jean-Pierre, le DJ. maison au

Magnéto et aux platines Avec sa grande salle équipée d’une scène et d’une dizaine d’écrans,

c’est l’endroit idéal pour passer une soirée et se rencontrer entre groupes de

célibataires. La cuisine asiatique est généreuse et conviviale, avec des plats à

partager comme les fruits des mers, homard, nems, le bœuf et ses nouilles

sautées ou le poulet croustillant. C’est surtout pour l’ambiance festive que l’on vient chez China

Town Belleville, avec des soirées karaoké déjantées et des danses endiablées

jusqu’au bout de la nuit. Les tables sont rondes facilitant ainsi la communication entre

célibataires. Et le champ des possibles est très vaste : parmi les neuf mille

titres en magasin, beaucoup de chansons françaises et de standards de la

variété internationale. A partir de minuit place à la soirée dansante, avec la musique des

années 80 a nos jours Quel sera le planning ? 19h30 ACCUEIL PAR GAËLLE ET THIERRY AUTOUR DU COCKTAIL

CHAMPAGNISE DE FIN D’ANNÉE & ses amuse-bouches présentation en toute

simplicité de nos invitée (s) 20h00 Dîner, buffet géant froid et chaud vous sera proposé avec un

large choix de fruits de mer, huîtres, noix de saint Jacques, bulots, moules, ou foie gras et ses

blinis et crème à la ciboulette Plats chauds ou froid au choix, ( A cette heure pas encore

communiqué) Desserts, fruits exotiques, pâtisseries maison BOISSON À DISCRÉTION Bordeaux blanc, rouge ou rosé

½ bouteille de champagne / personne

Boissons sans alcool

Eaux Minérales & Café ou infusions thé vert ou noir 21h30 Après avoir fait votre choix des 9000 titres facile a

chanter, Jean Pierre le DJ animateur prendra soin de vous laisser le micro afin

de pousser la chansonnette, ainsi a nous de découvrir les talents cachés

d’entre vous. 23h00 Entrons dans la danse avec Jean Pierre DJ animateur,

pour vous faire danser jusqu’au bout de la nuit, sur les tempos de nuit et vous

faire monter la fièvre « night fever » avec sa musique des années 80 00h00 Autour du champagne et cotillons, au seuil de cette année

nouvelle poursuivons la fête jusqu’au bout de la nuit. 4h00 Café & thé ou chocolat chaud et ses viennoiseries China town belleville 27 rue du buisson saint Louis 75010 Paris Contact : http://nouvelledimension.free.fr +33145545652 nouvelledimension@free.fr http://nouvelledimension.free.fr

nd nd Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu China town belleville Adresse 27 rue du buisson saint Louis Ville Paris Departement Paris Lieu Ville China town belleville Paris latitude longitude 48.8732279831885,2.37461102305662

China town belleville Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/