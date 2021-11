Réveillon du 31 décembre Losse, 31 décembre 2021, Losse.

Réveillon du 31 décembre Losse

2021-12-31 – 2021-12-31

Losse Landes Losse

25 EUR Tournons vite la page 2021, le foyer rural de Losse vous propose un réveillon dansant pour accueillir 2022 ! Ambiance assurée . Pour le confort de chacun, les places seront limitées. Les inscriptions ne seront acceptées qu’avec le règlement à l’ordre du Foyer Rural de Losse.

Au menu : Kir de bienvenue,

Consommé de canard aux perles du Japon,

Foie de canard gras en confit avec la compotée de figue et la mangue confite au Xérès

Filet de Julienne sauce dieppoise et riz valencienne

La blanche et le sorbet citron vert

Grenadin de veau aux morilles et l’écrasé de marrons et Godard

Les salades et le camembert rôti

Dessert Saint-Sylvestre, une coupe de champagne, café et digestif

Vin rouge et blanc, buvette toute la nuit et un tourin sera servi à partir de 6 heures.

Ambiance disco assurée par Podium LE DECIBEL

Pass sanitaire obigatoire

Tournons vite la page 2021, le foyer rural de Losse vous propose un réveillon dansant pour accueillir 2022 ! Cela se déroulera à la salle Raphaël Jourdan. Ambiance assurée .

