Les Allues Les Allues 73550, Les Allues Réveillon du 31 décembre Les Allues Les Allues Catégories d’évènement: 73550

Les Allues

Réveillon du 31 décembre Les Allues, 31 décembre 2021, Les Allues. Réveillon du 31 décembre Meribel Centre Méribel-Centre – Plateau de la Chaudanne / Méribel Mottaret / Méribel Village Les Allues

2021-12-31 16:00:00 16:00:00 – 2021-12-31 20:00:00 20:00:00 Meribel Centre Méribel-Centre – Plateau de la Chaudanne / Méribel Mottaret / Méribel Village

Les Allues 73550 La fin de journée sera rythmée par le son de Djs. Descente aux flambeaux simultanément à Méribel, sur le front de neige de la Chaudanne, à Méribel Mottaret, et à Méribel Village, suivi d’un feu d’artifice. Boissons chaudes offertes durant la soirée. info@meribel.net +33 4 79 08 60 01 Meribel Centre Méribel-Centre – Plateau de la Chaudanne / Méribel Mottaret / Méribel Village Les Allues

dernière mise à jour : 2021-10-26 par

Détails Catégories d’évènement: 73550, Les Allues Autres Lieu Les Allues Adresse Meribel Centre Méribel-Centre - Plateau de la Chaudanne / Méribel Mottaret / Méribel Village Ville Les Allues lieuville Meribel Centre Méribel-Centre - Plateau de la Chaudanne / Méribel Mottaret / Méribel Village Les Allues