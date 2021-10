Le Châtelet Le Châtelet Cher, Le Châtelet Réveillon du 31 décembre Le Châtelet Le Châtelet Catégories d’évènement: Cher

Le Châtelet

Réveillon du 31 décembre Le Châtelet, 31 décembre 2021, Le Châtelet. Réveillon du 31 décembre 2021-12-31 – 2021-12-31

Le Châtelet Cher Le Châtelet 25 EUR Soirée réveillon, menu 25€ : crème brulée au foie gras – Canard à l’orange et écrasé de pomme de terre – plateau de fromages – café gourmand – service compris. Les cartes et jeux de société feront partis de la soirée. Réservation au 07 66 31 08 79. Soirée réveillon, menu 25€ : crème brulée au foie gras – Canard à l’orange et écrasé de pomme de terre – plateau de fromages – café gourmand – service compris. Les cartes et jeux de société feront partis de la soirée. Réservation au 07 66 31 08 79. +33 7 66 31 08 79 Soirée réveillon, menu 25€ : crème brulée au foie gras – Canard à l’orange et écrasé de pomme de terre – plateau de fromages – café gourmand – service compris. Les cartes et jeux de société feront partis de la soirée. Réservation au 07 66 31 08 79. pixaby dernière mise à jour : 2021-10-15 par OT CHATEAUMEILLANT

Détails Catégories d’évènement: Cher, Le Châtelet Autres Lieu Le Châtelet Adresse Ville Le Châtelet lieuville 46.63353#2.27421