Ille-et-Vilaine Organisé par le SEL du Pays de Cancale et AVEC Vous. Isolés, en couple ou en famille, rejoignez-nous ! Au programme : repas, chants, jeux et danses… Inscription préalable indispensable auprès de :

– Brigitte Guyot briguyot@orange.de / 06 35 77 93 77

– Michel Troadec micheltroadec@sfr.fr / 02 56 52 70 25 – 06 82 62 31 29 briguyot@orange.fr +33 6 35 77 93 77 Cancale

