Réveillon du 31 décembre au château de Fère Fère-en-Tardenois

2021-12-31 – 2021-12-31

Fère-en-Tardenois Aisne Fère-en-Tardenois Le Château de Fère a le très grand plaisir de vous inviter à célébrer le réveillon de la Saint Sylvestre dans une ambiance de fête et de féérie ! Au programme de cette belle soirée :

