REVEILLON DU 31 AU PALLADIA Toulouse, 31 décembre 2022, Toulouse. 271 Avenue de Grande-Bretagne HOTEL PALLADIA Toulouse Haute-Garonne

Haute-Garonne 230 EUR 230 Un réveillon dansant haut de gamme avec dîner gastronomique au salon Opéra, accompagné par l’orchestre Mission 2, composé de sept chanteurs et musiciens. Retrouvez le menu sur leur site internet : www.hotelpalladia.com/reveillon-toulouse TARIFS & RESERVATION : 230€ par personne

• Dîner assis, boissons comprises

• Soirée dansante avec les 7 Musiciens de l’Orchestre Mission 2 Au 05 62 12 01 79 ou à l’adresse e-mail suivante : reservation@hotelpalladia.com L’hôtel Palladia 4 étoiles Toulouse célèbre cette année le nouvel an sur le thème de Versailles ! Une soirée qui promet d’être exceptionnelle et unique … A ne manquer sous aucun prétexte ! reservation@hotelpalladia.com +33 5 62 12 01 79 http://www.hotelpalladia.com/reveillon-toulouse HOTEL PALLADIA 271 Avenue de Grande-Bretagne Toulouse

