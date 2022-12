REVEILLON DU 31 A LA FRICHE GOURMANDE Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

REVEILLON DU 31 A LA FRICHE GOURMANDE Toulouse, 31 décembre 2022, Toulouse . REVEILLON DU 31 A LA FRICHE GOURMANDE 10 Impasse Didier Daurat LA FRICHE GOURMANDE Toulouse Haute-Garonne

2022-12-31 19:00:00 – 2022-12-31

LA FRICHE GOURMANDE 10 Impasse Didier Daurat

Haute-Garonne 44 EUR 44 Pour l’occasion, ils ont vu les choses en grand, avec un menu sur mesure ! « Ce n’est pas parce que c’est le réveillon qu’on va vous sortir un menu à 150 balles. On garde les fondamentaux de la Friche, mais on les revoit légèrement pour ce jour si spécial. On vous propose une formule unique à 44€, un menu en 5 temps servi avec une coupe de champagne Alain Bergère. » Petit coup d’oeil sur ce qu’il vous attend :

– Foie gras mi-cuit maison – chutney pomme/oignons

– Gravelax de Saumon à l’aneth – Crème légère ciboulette – Pickles – Graines de courges soufflé

– Burger à l’effiloché de cuisse de dinde épicée et marron torréfié

– Pomme de terre torsade cuisinée

– Tartelette chocopraliné façon « Snickers » – Pop corn maison

– Coupe de champagne Et pour animer ce moment, vous profiterez bien évidemment d’un dj set !

Si cette année, vous n’avez pas encore de plan pour le nouvel an, que vous n’avez pas trouvé la soirée idéale pour fêter ça, réservez votre table ! Le Nouvel An fricheur ? C’est possible cette année ! toulouse@lafrichegourmande.com http://www.lafrichegourmandetoulouse.com/ LA FRICHE GOURMANDE 10 Impasse Didier Daurat Toulouse

