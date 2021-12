Arles Arles Arles, Bouches-du-Rhône Réveillon des Moulin’s du Café du Commerce Arles Arles Catégories d’évènement: Arles

Réveillon des Moulin’s du Café du Commerce Arles, 31 décembre 2021, Arles. Réveillon des Moulin’s du Café du Commerce Café du Commerce 12 route de la Crau Arles

2021-12-31 – 2021-12-31 Café du Commerce 12 route de la Crau

Arles Bouches-du-Rhône Réveillon de la Saint Sylvestre des Moulin’s



Open Bar toute la soirée

Champagne à minuit

Buffet chaud & assis concocté par notre chef

Ambiance festive

Cotillons et surprises



80€ / personne, demi tarif pour les – 14 ans

Réservation obligatoire avant le 20/12 au bar

Infos & réservations aux 07 82 92 65 71 ou directement au bar : 27 route de la Crau 13280 Raphèle



