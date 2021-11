Colomiers Hall Comminges Colomiers, Haute-Garonne Réveillon des Maisons citoyennes Hall Comminges Colomiers Catégories d’évènement: Colomiers

Haute-Garonne

Réveillon des Maisons citoyennes Hall Comminges, 10 décembre 2021, Colomiers. Réveillon des Maisons citoyennes

Hall Comminges, le vendredi 10 décembre à 00:00

C’est le retour du réveillon des Maisons citoyennes ! Venez en famille ou entre amis pour participer à cet événement festif et convivial, qui cette année, sera dédié au 7e art. Présentation du pass sanitaire obligatoire. Entrée : adultes 15€, enfants 12€ Renseignements : 05 61 15 24 89 Inscription : Maison citoyenne des Ramassiers, samedi 27 novembre de 14h à 18h Horaires ——– 19h **Détails sur le lieu**: Hall Comminges C’est le retour du réveillon des Maisons citoyennes ! Venez en famille ou entre amis pour participer à cet événement festif et convivial, qui cette année, sera dédié au 7e art. Présentation du pass Hall Comminges Place d’Occitanie, 31770 Colomiers Colomiers Plein Centre Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-10T00:00:00 2021-12-10T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Colomiers, Haute-Garonne Autres Lieu Hall Comminges Adresse Place d'Occitanie, 31770 Colomiers Ville Colomiers lieuville Hall Comminges Colomiers