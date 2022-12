RÉVEILLON DES ENFANTS AU CLUB DIWI§CO DU ROYAL La Baule-Escoublac La Baule-Escoublac Catégories d’évènement: La Baule-Escoublac

Loire-Atlantique

RÉVEILLON DES ENFANTS AU CLUB DIWI§CO DU ROYAL La Baule-Escoublac, 31 décembre 2022, La Baule-Escoublac . RÉVEILLON DES ENFANTS AU CLUB DIWI§CO DU ROYAL 6 avenue Pierre Loti Hôtel « Le Royal » La Baule-Escoublac Loire-Atlantique Hôtel « Le Royal » 6 avenue Pierre Loti

2022-12-31 – 2022-12-31

Hôtel « Le Royal » 6 avenue Pierre Loti

La Baule-Escoublac

Loire-Atlantique Réveillon des Enfants au Club DIWI§Co du Royal

Dîner § Boissons

Jeux et Disco Party

98€ par enfant (de 5 à 12 ans)

Réservation obligatoire avant le 23/12/2022 Hôtel « Le Royal » 6 avenue Pierre Loti La Baule-Escoublac

dernière mise à jour : 2022-12-15 par

Détails Catégories d’évènement: La Baule-Escoublac, Loire-Atlantique Autres Lieu La Baule-Escoublac Adresse La Baule-Escoublac Loire-Atlantique Hôtel "Le Royal" 6 avenue Pierre Loti Ville La Baule-Escoublac lieuville Hôtel "Le Royal" 6 avenue Pierre Loti La Baule-Escoublac Departement Loire-Atlantique

La Baule-Escoublac La Baule-Escoublac Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-baule-escoublac/

RÉVEILLON DES ENFANTS AU CLUB DIWI§CO DU ROYAL La Baule-Escoublac 2022-12-31 was last modified: by RÉVEILLON DES ENFANTS AU CLUB DIWI§CO DU ROYAL La Baule-Escoublac La Baule-Escoublac 31 décembre 2022 6 avenue Pierre Loti Hôtel "Le Royal" La Baule-Escoublac Loire-Atlantique La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

La Baule-Escoublac Loire-Atlantique