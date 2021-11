Lille Espace des Acacias Lille, Nord Réveillon de Saint Sylvestre – 31/12 Espace des Acacias Lille Catégories d’évènement: Lille

Espace des Acacias, le vendredi 31 décembre à 20:00

Au menu : Kir offert* – Joyeuse mise en bouche – Délice du Périgord ou Seigneur des rivières accompagné d’un verre de vin blanc offert (moelleux ou sec)* – Chapon farci au cognac, pomme macaire, fagot de haricots verts, garniture de champignons – Trou normand – Palette fromagère – Douceur du Nouvel An – Café – Soupe à l’oignon. Adulte : 60 € -12 ans : 25 € – Boissons non comprises Animation musicale assurée par le DJ de l’ASH Football. Réservations : Espace des Acacias – Place Hentgès Samedis 13, 20 27 novembre, 4 et 11 décembre de 10h à 12h Renseignements : [rberthouloux@gmail.com](mailto:rberthouloux@gmail.com) Pass sanitaire obligatoire (*) L’abus d’alccol est dangereux pour la santé Le 31 décembre, à partir de 20h, pour la Saint Sylvestre, l’Association des Supporters de l’ASH vous propose un réveillon à l’Espace des Acacias… Espace des Acacias Espace des Acacias Hellemmes Lille Hellemmes Nord

