Réveillon de Noël Fécamp, 24 décembre 2022

Seine-Maritime Passez un réveillon féérique en musique avec l’orchestre de Sabrina et Freddy Friant ! Soupe de champagne et ses amuse-bouches

Brochette de gambas rôties, houmous de pois chiche

Ballotine de dinde aux champignons sauvages, crème de foie gras

Plateau du berger

Parfait au chocolat, éclats de marrons, crème pralinée

Café et mignardises Tarif : 70€ par personne hors boissons Info et réservations au restaurant Le Comptoir !

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. https://www.joa.fr/casinos/fecamp Casino JOA Boulevard Albert 1er Fécamp

