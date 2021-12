Paris Église Notre-Dame de la Croix Paris Réveillon de Noël Église Notre-Dame de la Croix Paris Catégorie d’évènement: Paris

Réveillon de Noël Église Notre-Dame de la Croix, 24 décembre 2021, Paris. Réveillon de Noël

Église Notre-Dame de la Croix, le vendredi 24 décembre à 20:30 Le 24 décembre, pour fêter Noël, nous pouvons nous retrouver à partir de 20h30 pour un délicieux dîner de fête jusqu’à 22h30. Église Notre-Dame de la Croix 3 place de Ménilmontant, 75020 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-24T20:30:00 2021-12-24T22:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Église Notre-Dame de la Croix Adresse 3 place de Ménilmontant, 75020 Paris Ville Paris lieuville Église Notre-Dame de la Croix Paris