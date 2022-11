Réveillon de Noël au Restaurant le Rem’ Reims Reims Catégories d’évènement: Marne

Réveillon de Noël au Restaurant le Rem' Reims, 24 décembre 2022

31 Boulevard Paul Doumer Restaurant Le Rem' – Mercure Reims Centre Cathédrale Reims

2022-12-24 19:00:00 – 2022-12-24 22:00:00

Restaurant Le Rem’ – Mercure Reims Centre Cathédrale 31 Boulevard Paul Doumer

Reims

Marne Votre Dîner de Réveillon au Restaurant le Rem’ Marbré de Foie Gras de Canard,

Chutney de Clémentines Corse et ses toasts Saint Jacques en croûte,

Julienne de légumes sauce Champagne Suprême de Pintade aux Morilles et Vin Jaune,

Gratin Dauphinois, fagots de haricots vert

ou

Blanquette de Lotte et Crevettes aux petits légumes Entremets au Champagne

h1248@accor.com +33 3 26 84 49 49

