Venez passer un agréable moment au restaurant Edward 1er à Monpazier, une des plus belles bastides du Sud Ouest. Au menu amuse bouche, ballotine de foie gras au pineau des Charentes, compoté de coing, cassolette de homard avec des girolles et asperges vertes. Trou normand citron, aiguillettes de canard en croûte avec du foie gras et jus truffé. Fraîcheur de fraises et gingembre. Bûchette Guayaquill. Mignardises. Prix 60€ par personne. Coupe de champage offerte en apéritif.

+33 5 53 22 44 00

