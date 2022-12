RÉVEILLON DE NOËL AU FOUQUET’S La Baule-Escoublac La Baule-Escoublac Catégories d’évènement: La Baule-Escoublac

Loire-Atlantique Réveillon de Noël au Fouquet’s.

Animation musicale au bar en fin d’après-midi. Une coupe de champagne en apéritif pour vous souhaiter la bienvenue. Menu à 149€ par personne hors boisson & menu enfant à 55€ (Par enfant de – de 12 ans , hors boisson) Toast de truffe noire

Cube de Martini Gin

Bouchées de canard fumé au foie gras

Cube de betterave rouge au Campari Carpaccio de Saint-Jacques

Crème de Topinambours truffés

Granité champagne/citron vert, stracciatella Turbot braisé salpicon de homard

Velouté d’épinard

Champignos rosés émincés

La bisque, mousse de lait Blanc de chapon

Marmelade d’oignons doux au genièvre trévise

Croquette de patate douce à la cannelle

Bûche de Noël Fouquet’s Coupe glacée: Crème et marrons glacés

Gel d’orange, confiture de mûre, chantilly, amandes torréfiées royalthalasso@lucienbarriere.com +33 2 40 11 48 48 http://www.lucienbarriere.com/ La Baule-Escoublac

