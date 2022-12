Réveillon de Noël au Château de La Gaude Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Réveillon de Noël au Château de La Gaude 3959 route des Pinchinats Château de la Gaude Aix-en-Provence

Château de la Gaude 3959 route des Pinchinats

Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône EUR 190 Profitez d’un menu unique en 6 étapes au restaurant Le Art et des suggestions de Noël au restaurant La Source proposés par le Chef étoilé Matthieu Dupuis Baumal.



// Menu //



● Quelques bouchées festives

● Enfeuillée de céleri

Truffe noire, sauce aigrelette

● Saint-Jacques fondantes

Choux rouge, caviar et agrumes

● Turbot de ligne rôti

Jus d’arrêtes torréfié, oignons et cèpes

● Tourte de colvert

Sauce salmis, courge et foie gras

● Chariot de bûches

Profitez de la féerie des fêtes de fin d'année au Château de la Gaude !

+33 4 84 93 09 30

