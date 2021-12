Biscarrosse Biscarrosse Biscarrosse, Landes Réveillon de noël au Casino Biscarrosse Biscarrosse Catégories d’évènement: Biscarrosse

Landes

Réveillon de noël au Casino Biscarrosse, 24 décembre 2021, Biscarrosse. Réveillon de noël au Casino Biscarrosse

2021-12-24 – 2021-12-24

Biscarrosse Landes EUR 38 38 Pour un Noël en famille ou entre amis, le Rest’O vous accueille pour un merveilleux dîner en toute convivialité autour d’un menu d’exception… Ce menu sera également proposé le samedi 25 décembre à 12h. MENU

Amuse-bouche et cocktail de Noël

***

Terrine de foie gras mi-cuit et sa briochette chaude

***

Filet mignon de cerf sauce pleurotes, gratin dauphinois aux cèpes

***

Brie Royal saveur truffe d’été

***

Bûche de Noël

***

Café Réservation à l’accueil du Casino ou par téléphone 05 58 78 26 99. Pour un Noël en famille ou entre amis, le Rest’O vous accueille pour un merveilleux dîner en toute convivialité autour d’un menu d’exception… Ce menu sera également proposé le samedi 25 décembre à 12h. MENU

Amuse-bouche et cocktail de Noël

***

Terrine de foie gras mi-cuit et sa briochette chaude

***

Filet mignon de cerf sauce pleurotes, gratin dauphinois aux cèpes

***

Brie Royal saveur truffe d’été

***

Bûche de Noël

***

Café Réservation à l’accueil du Casino ou par téléphone 05 58 78 26 99. Pour un Noël en famille ou entre amis, le Rest’O vous accueille pour un merveilleux dîner en toute convivialité autour d’un menu d’exception… Ce menu sera également proposé le samedi 25 décembre à 12h. MENU

Amuse-bouche et cocktail de Noël

***

Terrine de foie gras mi-cuit et sa briochette chaude

***

Filet mignon de cerf sauce pleurotes, gratin dauphinois aux cèpes

***

Brie Royal saveur truffe d’été

***

Bûche de Noël

***

Café Réservation à l’accueil du Casino ou par téléphone 05 58 78 26 99. casino

Biscarrosse

dernière mise à jour : 2021-12-16 par

Détails Catégories d’évènement: Biscarrosse, Landes Autres Lieu Biscarrosse Adresse Ville Biscarrosse lieuville Biscarrosse