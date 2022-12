Réveillon de Noël au « Cabaret Moulin des Sables » Fourques-sur-Garonne Fourques-sur-Garonne Fourques-sur-Garonne Catégories d’évènement: Fourques-sur-Garonne

Réveillon de Noël au « Cabaret Moulin des Sables » 54 route de la Saubole Cabaret Moulin des Sables Fourques-sur-Garonne Lot-et-Garonne

2022-12-24 – 2022-12-24

Cabaret Moulin des Sables 54 route de la Saubole

Fourques-sur-Garonne

Lot-et-Garonne Fourques-sur-Garonne EUR 100 100 Nous sommes complet pour le réveillon de la Saint Sylvestre

Il est encore temps de réserver pour le réveillon de Noël

Programme de la Soirée :

– Accueil de 19h à 20h.

– Début du Repas à 20h.

– Début du Spectacle à 22h.

Programme & Réservation en ligne https://www.moulindessables.fr/noel Réveillon de Noël au Cabaret Moulin des Sables. +33 5 53 94 89 33

Cabaret Moulin des Sables 54 route de la Saubole Fourques-sur-Garonne

